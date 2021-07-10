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Кабмин РФ профинансирует сельскую ипотеку в регионах на 6 млрд рублей

  /   Обновлено: 10 июля 2021 11:10
Экономика
Кабмин РФ профинансирует сельскую ипотеку в регионах на 6 млрд рублей
pixabay.com

Москва, 10 июля. Регионы получат от правительства 6 млрд рублей на реализацию программы сельской ипотеки.

Российский кабмин направляет 6 млрд рублей на нужды развития сельских земель, а также для субсидирования программы сельской ипотеки в субъектах страны.

Распоряжение было подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным. Отмечается, что государство намеревается поддержать траншем в 2 млрд рублей предоставление ипотеки в селах.

Порядка 2,7 млрд рублей уйдут на создание социальной и инженерной инфраструктуры на территории 26 регионов, а 1,1 млрд рублей используют в модернизации дорожной сети и строительстве спортплощадок и зон отдыха.

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правительство мишустин сельская ипотека
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