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Эфир: «Петербургский уикенд» обсуждает ключевые события недели

  /   Обновлено: 10 июля 2021 13:26
Общество
Эфир: «Петербургский уикенд» обсуждает ключевые события недели
Федеральное агентство новостей  / 

В субботу, 10 июля, с 13:00 проходит очередное заседание пресс-клуба «Петербургский уикенд». Российские политики, журналисты и общественные деятели в свободной обстановке обсуждают ключевые новости и подводят итоги прошедшей недели.

Специальными гостями медиацентра «Патриот» на этот раз стали ведущий радио «Маяк» Игорь Ружейников, руководитель дирекции интернет-вещания телеканала «Санкт-Петербург» Алексей Дементьев, эксперт Института стран СНГ Иван Скориков, заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) по безопасности и взаимодействию с ОНК, член движения автомобилистов «Свобода выбора» Александр Холодов, а также российский политик и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. Модератором площадки выступает генеральный директор ООО «ФАН» Евгений Зубарев.

Во внимание экспертов, как всегда, попали главные темы мировой и отечественной повестки: новая волна коронавирусной инфекции и нюансы прививочной кампании в стране, качество отечественных вакцин и откровенная дискриминация «Спутника V» в странах Европы, а также нашумевший скандал с запретом на французское шампанское. Среди геополитических вопросов, вынесенных на обсуждение, новые провокации в сторону России от участников учений Sea Breeze в Черном море, территориальные претензии эстонских политиков, а также вывод американской армии из Афганистана.

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