ФБР поможет Гаити с расследованием убийства президента Моиза

Вашингтон, 10 июля. Федеральное бюро расследований США (ФБР) займется делом об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза. Сотрудники агентства в ближайшее время прибудут в столицу страны Порт-о-Пренс для оказания помощи полицейским. Об этом сообщает телеканал CNBC.

FBI to assist investigation of Haitian president’s assassination — U.S. has no plans to send troops https://t.co/gc0TxYjSrJ

В ФБР заявили, что в настоящее время агентство работает с посольством США в Гаити и правоохранительными органами страны, чтобы определиться, как помочь в расследовании.

В свою очередь посол Гаити в США Бокшит Эдмон написал на своей странице в Twitter, что американское бюро расследований «может сыграть критическую роль» в операции по поимке преступников.

1/3 On behalf of the Haitian Government PM @claudejoseph03, I have requested the assistance of the United States Government with our ongoing investigation to bring those responsible for the heinous murder of @moisejovenel to justice.