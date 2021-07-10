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ФБР поможет Гаити с расследованием убийства президента Моиза
Весь мир
ФБР поможет Гаити с расследованием убийства президента Моиза
ibtimes.co.uk  / 

Вашингтон, 10 июля. Федеральное бюро расследований США (ФБР) займется делом об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза. Сотрудники агентства в ближайшее время прибудут в столицу страны Порт-о-Пренс для оказания помощи полицейским. Об этом сообщает телеканал CNBC.

В ФБР заявили, что в настоящее время агентство работает с посольством США в Гаити и правоохранительными органами страны, чтобы определиться, как помочь в расследовании.

В свою очередь посол Гаити в США Бокшит Эдмон написал на своей странице в Twitter, что американское бюро расследований «может сыграть критическую роль» в операции по поимке преступников.

«Мы с нетерпением ожидаем взаимодействия с нашими американскими партнерами в поисках истины и справедливости», — написал он в соцсети.

При этом в администрации Белого дома отметили, что не планируют направлять военную помощь в страну. Это сообщение появилось на фоне просьбы властей Гаити к международным организациям обеспечить безопасность в стране.

Колумбия 9 июля также объявила, что будет оказывать помощь в проведении расследования убийства. Президент страны Иван Дуке сообщил, что глава Национального разведывательного управления и еще ряд специалистов будут отправлены на Гаити вместе с Интерполом.

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