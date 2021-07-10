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В Дубае открыли самый глубокий бассейн в мире с затонувшим городом
Общество
В Дубае открыли самый глубокий бассейн в мире с затонувшим городом
Prt Scr youtube.com  /  MyDubai

Дубай, 10 июля. Коллекционировать рекорды продолжают в Дубае. Кроме наиболее высокого здания в мире и крупнейшего ТЦ, в стране появился самый глубокий бассейн с затонувшим городом.

Самый глубокий в мире бассейн, в который погрузили затонувший город, открыли в Дубае. Посетители смогут заниматься дайвингом в новом развлекательном центре.

Глубина бассейна составляет 60 метров. Это на 15 метров больше, чем у бассейна, открытого в Польше в прошлом году. До этого момента, он считался наиболее глубоким в мире. Новый бассейн в Дубае включили в Книгу рекордов Гиннесса.

Рейтинг любимых видов спорта у россиян ранее составили аналитики сервиса «Туту.ру». Дайвинг оказался интересен 6% респондентов. Лидерами стали восхождение и треккинг.

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бассейн дубай дайвинг
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