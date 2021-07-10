Британия разрушила все мечты Украины о «москитном флоте» с помощью бюрократии

В 2019 году ВМС Украины планировали получить четыре боевых катера, среди которых и корабли проекта 58503 «Кентавр». Первые образцы катеров спустили на воду в 2018 году. Тогда секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал их «полностью соответствующими лучшим мировым образцам».

Катера «Кентавр» производились во времена президентства Петра Порошенко на заводе «Кузница на Рыбальском». Позже некоторые высокопоставленные украинские чиновники стали подозреваемыми по делу поставок для украинской армии техники ненадлежащего качества. В том числе речь шла о закупках артиллерийских катеров «Кентавр».

И накануне пришла еще одна печальная новость для Украины. Оказалось, что британская компания Rolls-Royce отказала Киеву в поставке комплектующих (речь идет о водометных движителях) для украинских десантно-штурмовых катеров «Кентавр». Об этом на своей странице в Facebook сообщил общественный деятель Юрий Бирюков, который являлся советником экс-президента Украины Петра Порошенко и помощником экс-министра обороны Украины Степана Полторака.

«Тут и Rolls-Royce, которые должны были поставить водометы на корабли. Вот только они за пять дней до поставки отказались это делать, сославшись на отсутствие разрешения на поставку товаров двойного назначения. Удивительно, ведь для российских патрульных катеров «Раптор» водометы они легко поставляют», — отметил политик.

wikipedia.org / Прес-центр Командування ВМС ЗС України

Он также указал на то, что два уже построенных катера не принимают на вооружение в течение двух последних лет. Причина заключается в отсутствии приказа со стороны командования о создании комиссии по приемке. Поэтому все мечты Украины о «москитном флоте» разбиваются об бюрократию.

«У причальной стенки уже два года стоят пять кораблей. Без движения. Детектив ли? Или саботаж?» — допустил Бирюков.

Редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков в интервью Федеральному агентству новостей раскрыл, почему компания Rolls-Royce отказалась поставлять комплектующие для украинских десантно-штурмовых катеров «Кентавр». По его словам, британцы отказали Киеву не из-за политических разногласий.

«Я думают, что здесь нет никакой политики, это финансовый вопрос. Потому что в политическом плане Великобритания и Украина демонстрируют единение по некоторым вопросом. Rolls-Royce — крупнейший поставщик линейки двигателей и разного вида комплектующих. У этой компании очень жесткая финансовая политика. Например, когда Россия пыталась реализовать авиационный проект совместно с британской компанией, во время сертификации, в самый непредсказуемый момент Rolls-Royce нам отказал. В итоге у нас собственное, отечественное двигателестроение», — сказал собеседник ФАН.

Prt Scr youtube.com / Вечер с Владимиром Соловьевым

Военный эксперт считает, что британская компания, отказавшись от сотрудничества с украинскими властями, просто решила себя обезопасить от возможных финансовых потерь в будущем.

«Rolls-Royce отказал Украине по финансовым причинам. К чему это приведет? Вполне возможно, что МИ-6 вступится за Киев. Но нужно понимать перспективы. Украинский рынок для британской компании очень маленький. Слишком высоки риски финансовых потерь, поскольку экономика Украины находится в осадке. Поэтому, скорее всего, Rolls-Royce заранее решил себя обезопасить от возможных потерь», — резюмировал Алексей Леонков.

Ранее сообщалось, что начавшиеся 28 июня совместные маневры НАТО и Украины прошли незаметно. Так считают военные эксперты.