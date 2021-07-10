Пашинян получил пленных и готов к новым сделкам по Карабаху

После того как Франция, Турция и Россия согласовали свои позиции по Нагорному Карабаху, настала пора практических действий. Поэтому наиболее проблемного игрока, Армению, решили сразу принять в Кремле. На этом фоне новый обмен пленными, организованный миротворцами, стал благоприятной почвой для решения вопроса обеспечения безопасности армяно-азербайджанской границы. Решать проблему двух закавказских стран поручат, скорее всего, российским пограничникам.

Пашинян вернулся в Кремль

Никол Пашинян посещал Москву в апреле и через две недели после визита подал в отставку, из которой, как многие рассчитывали, он уже не вернется.

Тем не менее кампания по переизбранию премьера удалась, и теперь Пашинян обладает достаточным кредитом доверия для заключения новых соглашений, которые патриотическая часть Армении наверняка сочтет предательскими.

Согласно официальным пресс-релизам, 7 июля в Москве президент России Владимир Путин обсудил с армянским премьером вопросы реализации трехсторонних соглашений, гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе, а также восстановление экономических и транспортных коммуникаций в регионе. Упоминание Пашиняном Южно-Кавказской железной дороги явно указывает на то, что идет расчет на скорое разблокирование прямого сообщения с Россией.

primeminister.am / Пресс-служба премьер-министра Республики Армения

Касаясь ситуации на границе с Азербайджаном, Пашинян отметил, что имеется «очаг постоянного беспокойства» и по этому вопросу он хотел бы «сверить часы».

Очевидно, что армянский политик приехал не разговаривать, а договариваться. О том, что решение вопроса делимитации границы назрело, напрямую говорил и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Косвенно судить о том, что соглашение по границе приближается, можно и по движениям российских пограничников.

В Сети появились фотографии передвижения техники с российскими флагами в Гегаркуникской области Армении. Предполагается, что они разместятся вдоль линии границы с Азербайджаном вплоть до иранской границы

Ранее губернатор Гегаркуникской области Гнел Саносян сообщил, что российские специалисты будут дислоцированы на армяно-азербайджанской границе, а вооруженные силы двух сторон будут зеркально отведены. Факт переговоров подтверждал и начальник Генерального штаба ВС Армении Артак Давтян, отмечая, что решение будут обсуждать в ходе визита Пашиняна в Москву.

Федеральное агентство новостей /

Похожее предположение было и у газеты «Жоговурд», по сведениям которой Пашинян в числе других вопросов должен был обговорить с главой РФ варианты размещения российских миротворцев на границе Армении.

При этом накануне переговоров пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о подписании соответствующего документа.

После визита Пашиняна по телефону переговорили армянский министр обороны Вагаршак Арутюнян и начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. Собеседники коснулись миссии российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, а также обсудили повестку предстоящих переговоров по углублению армяно-российского военного сотрудничества и процесс реформирования ВС Армении.

mil.am / Пресс-служба Минобороны Армении

Таким образом, миротворцы на границе Армении и Азербайджана появиться могут, но только эпизодически — как средство усиления. Основная часть нагрузки ляжет на сотрудников Пограничного управления ФСБ РФ.

Россия снова помогла Еревану с пленными

Предваряла встречу в Кремле позитивная новость об очередном обмене пленными.

Министерство иностранных дел Азербайджана 3 июля объявило, что власти Армении по инициативе Российской Федерации и посредничестве миротворческого контингента предоставили Азербайджану карты минных полей Физулинского и Зангеланского районов, на которых обозначено расположение около 92 тысяч противопехотных мин. В обмен армянской стороне удалось вернуть еще 15 военнопленных из числа тех, кто был приговорен решением суда к лишению свободы и свой срок отсидел. То есть фактически и так свободных людей.

Рустам Мурадов: Продолжая работу по обеспечению выполнения положений трехстороннего заявления, в Баку мною лично азербайджанской стороне были переданы карты минных полей двух районов.https://t.co/AjbqnKFYrm — Media.Az (@MediaAz1) July 4, 2021

Действия Еревана положительно оценили специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии, сопредседатель международных Женевских дискуссий Тойво Клаар и действующий председатель ОБСЕ Анн Линде.

По разным оценкам, Азербайджан продолжает удерживать от 40 до 50 армянских военнослужащих, а за счет приговоров суда срок их возвращения может затянуться на несколько лет, в случае если не будет новых договоренностей.

13 армян продолжат судить 15 июля. Если в ходе слушания обвинение подтвердится, пленным грозит от 14 до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Тем не менее надо понимать, что обмен позволяет создать не только благоприятную обстановку для дипломатических переговоров, но и является неким предвестником важных решений.

«Уточнить статус Арцаха»

Встреча Никола Пашиняна и президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна стала логичным продолжением внешнеполитических действий Еревана после поездки в Москву. Арутюняна очень интересовали договоренности, касающиеся непризнанной республики.

«Мы должны констатировать, что после 9 ноября сопредседатели Минской группы ОБСЕ сделали заявление, по сути, зафиксировав эту повестку дня как рабочую. И мы также должны уточнить наши дальнейшие действия, постараться принять определенную стратегию в новой ситуации, наметить пути достижения наших целей», — заявил Пашинян.

primeminister.am / Пресс-служба премьер-министра Армении

Таким образом, вопрос о статусе Нагорного Карабаха правительство Армении намерено отложить на далекую перспективу, рассчитывая на полную поддержку Минской группы ОБСЕ. Это, конечно же, не устроит Баку и будет чревато периодическими вспышками насилия на линии соприкосновения, которые станут поводом для продления мандата миротворцев на каждый последующий пятилетний срок.

Обстрелы на границе

Чем ближе Армения и Азербайджан к достижению конкретных соглашений по пограничным вопросам, тем чаще отмечаются обстрелы вдоль государственной границы двух стран. На прошедшей неделе не обошлось без потерь.

По данным пресс-службы Министерства обороны Армении, 6 июля неподалеку от села Верин Шоржа произошел обстрел армянских позиций со стороны Азербайджана, в результате чего один боец получил ранения. При этом ВС Армении открыли ответный огонь и ранили двух азербайджанских военнослужащих. Представитель МО Азербайджана опроверг данную информацию и заявил, что нарушений режима прекращения огня в приграничных районах не было.

Федеральное агентство новостей /

По данным информационного агентства «Спутник Армения» , перестрелке предшествовала ссора между военными. В тот момент они находились на расстоянии порядка ста метров друг от друга. Затем группа армянских солдат без оружия решила подойти к противнику с целью разъяснить ситуацию. Азербайджанцы сначала выстрелили в воздух, затем под ноги армянским военным. В этот момент один из них был ранен, после чего с армянской стороны последовал ответный огонь с позиций.

Еще один обстрел, уже со стороны Армении, произошел на следующий день близ села Гаралар Товузского района. Случай стал вторым за десять дней в данном районе и требует повышенного внимания в рамках проведения мероприятий по деконфликтации.

Короткой строкой

Делегация во главе с командующим ВВС Турции генералом армии Хасаном Кючюкакюзом 5 июля посетила Баку. В ходе встрече с азербайджанскими коллегами обсуждалось углубление военного сотрудничества, а также организационные вопросы предстоящего в августе-сентябре двухстороннего учения «ТурАз Карталы-2021». В прошлый раз после подобного мероприятия Турция оставила на аэродроме Гянджа пять самолетов F-16, которые сыграли важную роль в нагорнокарабахском конфликте — они контролировали воздушное пространство и не позволяли вмешаться в ход боевых действий другим сторонам.

Türkiyə HHQ komandanı Azərbaycana səfərə gəlibhttps://t.co/xc97eigeOw

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Командующий ВВС Турции прибыл с визитом в Азербайджанhttps://t.co/2n1q1hLeLX

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Turkish Air Force Commander arrived in Azerbaijanhttps://t.co/Ze9A7PUKQw pic.twitter.com/Lhs7FFTsOU — Azerbaijan MOD (@wwwmodgovaz) July 5, 2021

Посол Европейского союза в Армении Андреа Викторин проинформировала руководство республики о выделении до 2025 года 1,5 млрд евро на поддержку малого и среднего бизнеса, строительство транспортных коммуникаций, а также развитие Сюникской области. Тем самым подчеркнута заинтересованность ЕС в развитии армянской ветки международного транспортного коридора «Север-Юг».

???????? ???????? ???????? В ближайшее время начнется строительство КПП «Мегри».



Договоренность об этом была достигнута в ходе визита главы миссии Евросоюза в Армении Андреа Викторин в Сюникскую область, по результатам ее встречи с представителями Комитета государственн… https://t.co/y3D2eYDtbb pic.twitter.com/acom3eWoHC — OpenArmenia (@ArmeniaOpen) June 5, 2021

Турция, Азербайджан и Грузия в период с 4 по 8 октября проведут командно-штабные военные учения Eternity-2021. По опыту предыдущих лет можно сказать, что они будут посвящены отработке вопросов защиты критически важных объектов инфраструктуры, из которых наиболее важными для трех стран являются нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, «Южный газовый коридор», а также железнодорожная ветка Баку-Тбилиси-Карс. При этом учение посвящено противодействию актуальным ныне киберугрозам.

Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы заявил, что благодаря подписанной в Шуше декларации его стране будет обеспечен выход в Центральную Азию, Каспийский бассейн и на Восток. Тем самым дипломат в очередной раз подчеркнул направление вектора развития Анкары, которая видит для себя перспективы даже в готовом свалиться в хаос Афганистане. Следовательно, стратегия экспансии Турции учитывает эти особенности, и Анкара готова заполнить образующийся вакуум силы.

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