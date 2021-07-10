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Донские рестораны будут требовать справку о прививке COVID-19
Общество
Донские рестораны будут требовать справку о прививке COVID-19
Pr Scr Ruptly  /  Ruptly TV

Ростов-на-Дону, 10 июля. Накануне директор потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова сообщила, что в ближайшее время будет создан специальный реестр предприятий общепита, взявших на себя обязательства по антиковидным мерам.

Как пояснила Ирина Теларова, ограничения будут введены по причине ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе. Теперь для посещения ресторана или кафе ростовчанам придется показать справку о вакцинации, доказать наличие антител или предъявить результаты свежего ПЦР-теста.

Введение QR- кодов на Дону пока остается под вопросом, так как функционал информационной системы не позволяет его использовать по московскому принципу.

В департаменте потребительского рынка также отмечают, что новые правила на посещение заведений общепита будут введены после того, как региональный Роспотребнадзор согласует данное решение. Систему планируют ввести в конце июля.

Ранее ФАН сообщал, что во время заседания оперативного штаба Ростовской области глава региона прислушался к рекомендациям главного санитарного врача и пообещал в ближайшее время опубликовать документ с новыми ограничениями по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Как отметил губернатор, информация появится 10 июля. 

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