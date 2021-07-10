Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июля 11:27
11:26
Происшествия
Спасатели продолжают работать на месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке
11:24
Происшествия
Площадь природного пожара в Челябинской области возросла до 20 га
11:23
Весь мир
ФБР поможет Гаити с расследованием убийства президента Моиза
11:22
Евро 2020
В Лондоне ожидают появления летающих муравьев во время финала Евро-2020
11:21
Общество
Екатеринбургский зоопарк пополнился шестью новорожденными скунсами
11:19
Происшествия
Телефонные мошенники украли у петербургского пенсионера более 1 млн рублей
11:18
Экономика
Подсчитан «честный» курс рубля без валютных операций Минфина и ЦБ
11:17
Общество
В России заразились коронавирусом еще 25 082 человека
11:17
Политика
В ЦИК России опровергли сообщения о переносе выборов в Госдуму
11:14
Экономика
Эксперт Питецкий объяснил, как избежать просроченных ипотечных платежей
Все новости

Мощный взрыв произошел в жилом доме Новосибирска

  /   Обновлено: 10 июля 2021 10:50
Происшествия
Мощный взрыв произошел в жилом доме Новосибирска
dsns.gov.ua

Новосибирск, 10 июля. Мощный хлопок случился в доме в Новосибирске. По предварительной версии, в квартире взорвался бытовой газ.

Информацию о взрыве подтвердили в региональном ГУ МЧС. По данным ведомства, инцидент случился в доме в переулке 1-й Римского-Корсакова Ленинского района. В однокомнатной квартире проводили сварочные работы. В это время произошла разгерметизация газового баллона, из-за чего вспыхнули вещи.

Травмы в результате ЧП получили двое. Пострадали хозяйка квартиры и рабочий. Последний доставлен в больницу с ожогами.

В результате взрыва оказались выбиты окно и входная дверь в квартире. Люди смогли потушить огонь еще до приезда сотрудников спасательной службы.

Вернуться назад

взрыв новосибирск газ
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru