Мощный взрыв произошел в жилом доме Новосибирска

Новосибирск, 10 июля. Мощный хлопок случился в доме в Новосибирске. По предварительной версии, в квартире взорвался бытовой газ.

Информацию о взрыве подтвердили в региональном ГУ МЧС. По данным ведомства, инцидент случился в доме в переулке 1-й Римского-Корсакова Ленинского района. В однокомнатной квартире проводили сварочные работы. В это время произошла разгерметизация газового баллона, из-за чего вспыхнули вещи.

Травмы в результате ЧП получили двое. Пострадали хозяйка квартиры и рабочий. Последний доставлен в больницу с ожогами.

В результате взрыва оказались выбиты окно и входная дверь в квартире. Люди смогли потушить огонь еще до приезда сотрудников спасательной службы.