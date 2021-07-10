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На Украине Зеленского заподозрили в подготовке войны с Донбассом

  /   Обновлено: 10 июля 2021 12:26
Весь мир
На Украине Зеленского заподозрили в подготовке войны с Донбассом
Федеральное агентство новостей  / 

Президент Украины Владимир Зеленский дал очередное интервью — на этот раз его взглядами почему-то заинтересовалась германская газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Глава государства вспомнил, как лидер немецкой партии «Союз-90/Зеленые» Роберт Габек требовал предоставить Киеву немецкое вооружение (из-за чего, к слову, подвергся критике у себя в стране).

«Габек точно понимает, что у Украины нет флота, наши берега незащищенные, что такое летальное оружие, что Германия не предоставила нам с начала войны никакого оружия, никакой военной помощи. А она может — в Германии есть мощные корабли, ракетные катера, патрульные катера», — заявил Зеленский.

Далее он присоединился к Габеку и тоже удивился, почему немцы не снабжают Украину по военной линии. По его словам, у Германии хорошо развит военно-промышленный комплекс, поэтому Берлин может легко предоставить Киеву на нужды Вооруженных сил Украины летальное оружие.

«Есть штурмовые винтовки, радиотехника, военная техника — много всего. Германия сильна в этом направлении. Германия также одна из передовых стран в автомобилестроении», — сказал Зеленский.

На Украине Зеленского заподозрили в подготовке войны с Донбассом
president.gov.ua  / Офис Президента Украины

Кандидат политических наук Дмитрий Спивак оценил интервью Зеленского немецкому изданию. По его словам, глава украинского государства плохо к нему подготовился, поэтому наговорил большое количество ненужных вещей.

«Мы не понимаем, куда мы идем, какая у нас внешняя политика. Владимир Зеленский дал интервью больному немецкому изданию. Интервью получилось слабое и неподготовленное. Это, может быть, и не его вина, а тех людей, которые его окружают. Это же не лапшу нашим вешать. Когда президент страны дает интервью большому изданию, он посылает месседжи в разные стороны, адресованные разным мировым лидерам. К такому необходимо готовиться. А что сказал Зеленский? Он сказал, что НАТО — трусливое, поскольку не хочет защищать Украину. А через предложение потребовал взять страну в Альянс. Давайте определимся: если этот военный блок трусливый, то зачем он нам тогда нужен?» — задался эксперт вопросов.

На Украине Зеленского заподозрили в подготовке войны с Донбассом
facebook.com  / Дмитрий Спивак

Также Спивака возмутило том, что президент Украины Владимир Зеленский, который обещал всего за несколько недель остановить конфликт в Донбассе, начал просить вооружение у стран Североатлантического альянса. Поэтому украинский эксперт заподозрил главу украинского государства в подготовке войны с Донецкой и Луганской народными республиками.

«Зеленский также заявил, что Германия слишком мало для нас всего делает, еще и оружие не дает. Если бы я сейчас стоял рядом с президентом, я бы спросил: «Владимир Александрович, а нам зачем немецкое оружие? Вот они нам его дали. И мы, что, войной пойдем на Донбасс?» — резюмировал он.

Ранее советник главы офиса президента Украины Андрея Ермака, член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович озвучил план, как ВСУ могут захватить Донбасс.

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донбасс украина война
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