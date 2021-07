Недостаток финансирования вынудил ВВС Ливана организовать вертолетные туры

Бейрут, 10 июля. Ливанская армия объявила об открытии вертолетных туров для добычи средств на поддержание материально-технического состояния военной техники.

«Война, в которой мы находимся, носит экономический характер и требует нетрадиционных средств. Наша идея состоит в том, чтобы совершать вертолетные туры», — сказал полковник армии Ливана Хасан Баракат.

Отмечается, что 15-минутный полет на армейском учебном вертолете Robinson R44 обойдется в 150 долларов США.

The Lebanese Army is trying to make ends meet by selling tour flights in army aircrafts. $150 for a 10 minute "ride".

В июне командующий ВС Ливана Джозеф Аун сообщил, что кризис, вызванный десятилетиями коррупции и расточительства в правительстве, приведет к краху всех государственных институтов, включая армию.

Сейчас зарплата рядового служащего ливанских войск составляет 90 долларов, хотя два года назад этот показатель находился на отметке в 800 долларов. Также на порядок снизились зарплаты офицеров. При этом в июле 2020 вооруженные силы были вынуждены отказаться от мяса в рационе питания из-за нехватки средств на продовольствие.

Lebanese Army Chief General Joseph Aoun addresses an international conference in support of the Lebanese Armed Forces. He warns that ???????? is on the brink of total collapse. Soldiers take home pay is merely $90 a month, almost 90% less purchasing power than before the crisis pic.twitter.com/RfgtP75BkV — 961iceberg ???????????? ???? (@961iceberg) June 17, 2021

В настоящий момент армия страны в значительной степени полагается на продовольственную поддержку Франции, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Турции и с недавних пор Катара.

При этом крупнейшим спонсором ливанских вооруженных сил остаются США, которые поддерживают финансирование армии страны на уровне 120 миллионов долларов в год.

US will provide $120 million worth of military aid to Lebanon: The US will provide Lebanon with a military aid package valued at over $120 million, the US ambassador to Lebanon announced Wednesday following a meeting with Lebanese Prime Minister Saad… https://t.co/SwPhvhvDS2 pic.twitter.com/yJYldaUlqA — Daily Deals USA (@Daily_trend_USA) December 13, 2017

К настоящему моменту уже зафиксированы единичные случаи состоявшихся вертолетных туров.

«Моим детям приятно увидеть Ливан и прекрасное ливанское побережье с воздуха. Я предпочитаю потратить 150 долларов на то, чтобы армейские вертолеты продолжали работать, чтобы пилоты и офицеры продолжали летать, а не тратить их в ресторанах или на бессмысленные вещи», — сказал 43-летний турист из Швейцарии Адиб Даккаш.

В данном случае вооруженные силы республики стали заложниками тяжелейшего экономического кризиса, наблюдаемого в Ливане. Национальная валюта потеряла свыше 90% своей стоимости менее чем за два года, а более 60% населения оказались за чертой бедности. Это позволило Всемирному банку охарактеризовать данную ситуацию как «одну из самых глубоких депрессий в современной истории».

The crisis is exacerbating horribly, and the interruption hours are up to 20 hours a day due to the fuel crisis#Lebanon #لبنان_ليس_بخير pic.twitter.com/42B3iiQYFu — Souad El Hajj (@SouadElHajj1) July 10, 2021

Страна оказалась не в состоянии оплачивать поставки топлива, что привело к дефициту бензина на ливанских АЗС. На протяжении последних месяцев на заправках выстраиваются огромные очереди, в которых периодически происходят стычки между разъяренными людьми.

На фоне продолжающегося падения экономических показателей граждане Ливана выражают свое недовольство властями, неспособными сформировать правительство и разрешить экономический кризис. В конце июня города республики были охвачены волной уличных протестов.