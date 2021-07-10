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Недостаток финансирования вынудил ВВС Ливана организовать вертолетные туры
Весь мир
Недостаток финансирования вынудил ВВС Ливана организовать вертолетные туры
Global Look Press  /  Marwan Naamani / dpa

Бейрут, 10 июля. Ливанская армия объявила об открытии вертолетных туров для добычи средств на поддержание материально-технического состояния военной техники.  

«Война, в которой мы находимся, носит экономический характер и требует нетрадиционных средств. Наша идея состоит в том, чтобы совершать вертолетные туры», — сказал полковник армии Ливана Хасан Баракат.

Отмечается, что 15-минутный полет на армейском учебном вертолете Robinson R44 обойдется в 150 долларов США.

В июне командующий ВС Ливана Джозеф Аун сообщил, что кризис, вызванный десятилетиями коррупции и расточительства в правительстве, приведет к краху всех государственных институтов, включая армию.

Сейчас зарплата рядового служащего ливанских войск составляет 90 долларов, хотя два года назад этот показатель находился на отметке в 800 долларов. Также на порядок снизились зарплаты офицеров. При этом в июле 2020 вооруженные силы были вынуждены отказаться от мяса в рационе питания из-за нехватки средств на продовольствие.

В настоящий момент армия страны в значительной степени полагается на продовольственную поддержку Франции, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Турции и с недавних пор Катара.

При этом крупнейшим спонсором ливанских вооруженных сил остаются США, которые поддерживают финансирование армии страны на уровне 120 миллионов долларов в год.

К настоящему моменту уже зафиксированы единичные случаи состоявшихся вертолетных туров.

«Моим детям приятно увидеть Ливан и прекрасное ливанское побережье с воздуха. Я предпочитаю потратить 150 долларов на то, чтобы армейские вертолеты продолжали работать, чтобы пилоты и офицеры продолжали летать, а не тратить их в ресторанах или на бессмысленные вещи», — сказал 43-летний турист из Швейцарии Адиб Даккаш.

В данном случае вооруженные силы республики стали заложниками тяжелейшего экономического кризиса, наблюдаемого в Ливане. Национальная валюта потеряла свыше 90% своей стоимости менее чем за два года, а более 60% населения оказались за чертой бедности. Это позволило Всемирному банку охарактеризовать данную ситуацию как «одну из самых глубоких депрессий в современной истории».

Страна оказалась не в состоянии оплачивать поставки топлива, что привело к дефициту бензина на ливанских АЗС. На протяжении последних месяцев на заправках выстраиваются огромные очереди, в которых периодически происходят стычки между разъяренными людьми.

На фоне продолжающегося падения экономических показателей граждане Ливана выражают свое недовольство властями, неспособными сформировать правительство и разрешить экономический кризис. В конце июня города республики были охвачены волной уличных протестов.

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ливан армия туризм
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