«Или это другое?»: Володин иронично оценил политику двойных стандартов Запада

Москва, 10 июля. Россия не позволит зарубежным странам вмешиваться в свою внутреннюю политику, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Постпредство Великобритании при ОБСЕ настоятельно советует России отменить закон о «нежелательных организациях» и «иностранных агентах». Володин напомнил, что в Америке закон о иноагентах действует с 1938 года, и он гораздо более жесткий.

«Сколько раз за более чем 80 лет Лондон требовал отмены этого закона от Вашингтона? Или это другое?» — иронизирует Володин, указывая на политику двойных стандартов Запада.

Россия не вмешивается в дела других стран, но западные коллеги забывают о принципах диалога, доверия и отсутствия двойных стандартов, заключил председатель ГД РФ.

Ранее Вячеслав Володин сравнил американский и российский политические режимы. По его словам, модель США обречена на проблемы.