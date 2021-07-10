Мощное землетрясение в Таджикистане унесло жизни пяти человек

Душанбе, 10 июля. Мощные подземные толчки магнитудой 5,9 балла ощутили жители Таджикистана. Жертвами природного явления стали пять человек.

Стихийное бедствие обрушилось на центральную часть республики. Погибшими в результате землетрясения оказались жители села Бустон Таджикабадского района. Об этом сообщает местное информационное агентство «Ховар».

Согласно информации источника, от разрушительной силы природного явления пострадали сразу несколько сел. Так, сейсмическая активность повредила около 20 жилых домов, а также линии электропередачи в населенных пунктах. Пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана поделилась данными, что двое несовершеннолетних также пострадали от землетрясения и были госпитализированы.