Звезда «Содержанок» Мишуков заявил, что во время секса любит посмеяться

Москва, 10 июля. Российский актер Владимир Мишуков рассказал, как относится к сексу и браку. Он считает их неотделимыми друг от друга понятиями.

Звезда сериала «Содержанки» Мишуков побывал на YouTube-шоу актрисы Агаты Муцениеце, в рамках которого рассказал, как в целях максимального раскрепощения в постели прочитал огромное количество специальной литературы. Он признался, что интим воспринимает, как своего рода игру.

«Я люблю во время секса посмеяться, поговорить. Разные вопросы задаю, чтобы не так серьезно все происходило… Секс, по моему мнению, должен быть веселым», — поделился мнением артист.

52-летний актер до сих пор не пришел в себя после болезненного развода с женой. По его словам, это стало для него серьезным испытанием, поэтому сейчас ему не особо интересно строить новые отношения. Мишуков уточнил, что он эмоционально истощен спустя 23 года брака.

Судя по всему, не менее болезненный развод предстоит другой российской знаменитости — ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной. Новости о разладе в семье телезвезды и ее супруга Курбана Омарова появились в Сети. Знаменитость тем временем практически не комментирует ситуацию, однако то и дело публикует в Instagram неоднозначные посты.