Ученый рассказал, как значительно снизить риск заражения дельта-вариантом COVID-19

Москва, 10 июля. Доктор биологических наук Сергей Нетесов объяснил, насколько возрастает вероятность заражения дельта-штаммом коронавируса в случае игнорирования мер безопасности.

По его словам, если не носить маску, шанс заражения удваивается. Новая мутация коронавирусной инфекции распространяется гораздо быстрее из-за повышенного репродуктивного числа, резюмировал он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцина защищает человека от COVID-19 на 99,3%. Она также отметила, что в случае заражения у вакцинированного человека болезнь протекает в легкой форме.