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Ученый рассказал, как значительно снизить риск заражения дельта-вариантом COVID-19

  /   Обновлено: 10 июля 2021 10:28
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Общество
Ученый рассказал, как значительно снизить риск заражения дельта-вариантом COVID-19
pixabay.com  /  Tumisu

Москва, 10 июля. Доктор биологических наук Сергей Нетесов объяснил, насколько возрастает вероятность заражения дельта-штаммом коронавируса в случае игнорирования мер безопасности.

По его словам, если не носить маску, шанс заражения удваивается. Новая мутация коронавирусной инфекции распространяется гораздо быстрее из-за повышенного репродуктивного числа, резюмировал он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцина защищает человека от COVID-19 на 99,3%. Она также отметила, что в случае заражения у вакцинированного человека болезнь протекает в легкой форме.

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дельта COVID-19 штамм
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