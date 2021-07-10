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Украина хочет стать равной НАТО для вступления в Альянс

  /   Обновлено: 10 июля 2021 10:34
Политика
Украина хочет стать равной НАТО для вступления в Альянс
Global Look Press  /  Zhang Cheng

Киев, 10 июля. Вице-премьер Украины Алексей Резников рассказал в эфире телеканала «Украина 24», когда наступит момент для вступления государства в ряды стран-членов НАТО.

По его словам, Альянс должен почувствовать, что Украина является для него равным партнером.

«Мы зайдем ровно тогда, когда будем равными партнерами, и мы будем понимать, что опыт нашей украинской армии вам будет важен», — объяснил он.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль также попытался спрогнозировать сроки вступления страны в НАТО. Глава правительства считает, что для этого потребуется около пяти-десяти лет.

Стоит отметить, что граждане страны оказались крайне недовольны таким заявлением. По их мнению, за это время от страны ничего не останется.

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украина нато резников
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