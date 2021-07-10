Неймар грубо призвал фанатов болеть за сборную Бразилии в финале Кубка Америки

Рио-де-Жанейро, 10 июля. Нападающий ПСЖ Неймар рассказал, что всегда мечтал выступать за сборную Бразилии и слышать пение болельщиков с трибун.

Форвард сборной Бразилии Неймар резко ответил бразильским болельщикам, которые собираются болеть за команду Аргентины в финале Кубка Америки. 29-летний нападающий напомнил, что переживал за соотечественников на любых соревнованиях.

«Если ты бразилец, то ты бразилец и поддерживаешь свою страну. А если поступишь по-другому… Хорошо, я буду уважать это, но иди ты... (в оригинале использовано нецензурное слово. — Прим. Ред.)», — написал Неймар в своем Instagram, уточнив, что его обращение касается лишь тех бразильцев, которые не будут болеть за свою страну.

В стартовом матче Кубка Америки бразильцы разгромили венесуэльцев (3:0). Напомним, в финале Кубка Америки сборной Аргентины, которая в серии послематчевых пенальти обыграла Колумбию, предстоит сыграть с командой Бразилии, которая в полуфинальной встрече минимально одолела Перу (1:0). Встреча пройдет 11 июля на стадионе «Маракана», старт — в 03:00 мск.