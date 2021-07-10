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«Адана Демирспор» и «Дженоа» активнее всех интересовались возможностью подписания Лунева
Спорт
«Адана Демирспор» и «Дженоа» активнее всех интересовались возможностью подписания Лунева
fc-zenit.ru  /  Пресс-служба ФК «Зенит»

Леверкурзен, 10 июля. Официальный представитель бывшего вратаря петербургского «Зенита» Андрея Лунева Денис Сарсания рассказал о ходе переговоров его клиента с европейскими клубами.

Голкипер сборной России 9 июля подписал двухлетнее соглашение с «фармацевтами». Контракт заключен до конца сезона-2022/2023. Агент Лунева Денис Сарсания вспомнил, как проходили рабочие процессы и подготовка футболиста к переезду в Германию.

«Конкретика была от «Мальорки», турецкого клуба «Адана Демирспор», из английского чемпионшипа — от «Мидлсбро». Буквально вчера звонили из «Дженоа». Но «Байер» — тот вариант, который оказался наиболее интересным», — сообщил Сарсания в интервью «Спорт-Экспресс».

Андрей Лунев перебрался в Леверкузен на правах свободного агента. Вратарь на протяжении последних четырех сезонов защищал ворота «Зенита», с которым трижды становился чемпионом России. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 5 млн евро.

Ранее агента Андрея Лунева Денис Сарсания рассказал о мечте вратаря играть в зарубежном чемпионате. По словам представителя игрока, экс-голкипер «Зенита» хотел проявить себя весной, взять кубок чемпиона страны, а также поехать на Евро-2020.

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Зенит лунев трансферы байер
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