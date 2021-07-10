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Грабитель с татуировкой Микки Мауса отобрал телефоны у братьев в Колпине
Происшествия
Грабитель с татуировкой Микки Мауса отобрал телефоны у братьев в Колпине
pixabay.com

Колпино, 10 июля. Неустановленные лица напали на двух гуляющих по улицам Колпино братьев, заставив их отдать ценное имущество.

В отделение МВД по Колпинскому району Северной столицы обратились два молодых жителя поселка Шушары, которые заявили, что незнакомцы отобрали у них мобильные телефоны и портативную музыкальную колонку во время прогулки.

Они уточнили, что все произошло на пересечении улицы Фидерная и проспекта Ленина в Колпино. В один момент к ним подошли неустановленные лица и силой заставили отдать смартфоны фирмы Samsung и Vivo, а также колонку JBL. Как заявил один из потерпевших, оба злоумышленника были высокого роста, худощавого телосложения, у одного на ноге они заметили татуировку в виде Микки Мауса.

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