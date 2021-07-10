«Я сдалась»: Айза без белья рассказала о несчастной любви

Москва, 10 июля. Скандально известная ведущая и блогер Айза Долматова в очередной раз разделась для фотосессии. Селебрити решила поделиться своим мнением о любви, зависимости и наркотиках.

После череды скандалов и неудачных попыток найти свою любовь блогер решила полностью отказаться от счастья с мужчиной. Новую публикацию на своей странице в социальной сети Instagram звезда посвятила высказыванию психоаналитика Зигмунда Фрейда. Она привела слова эксперта о любви и зависимости.

«Старина Зигмунд Фрейд был чертовски прав, сказав громкую, но дико чуткую фразу: «Идеальная, вечная, очищенная от ненависти любовь существует только между зависимым и наркотиком». Я сдалась. Больше не хочу любви», — заявила Айза.

Для иллюстрации высказывания Айза выбрала провокационную фотографию. На снимке ведущая позирует топлес в воде, демонстрируя свою грудь и многочисленные татуировки. Фолловеры звезды не остались в восторге от увиденного, назвав ее публикацию очередными пустыми страданиями.

«Бред не неси. Завтра влюбишься и с ума сойдешь от счастья. Просто мужчин выбирай нормальных»; «И снова твои пустые страдания, да сколько уже можно? Включай ты голову, а»; «Вроде взрослая баба, а все глупости несешь. Сдалась она... поумнела бы лучше», — возмущенно посоветовали фолловеры.

Долматова в своем недавнем интервью рассказала о воссоединении с экс-супругом рэпером Гуфом, после чего эту информацию опровергли его родственники. Ведущая не смогла сдержать эмоций и обрушилась с гневной тирадой на бывших родственников.