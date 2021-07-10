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«Полный провал»: японцы сокрушаются из-за обустройства Южных Курил
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Политика
«Полный провал»: японцы сокрушаются из-за обустройства Южных Курил
wikipedia.org  /  CC BY-SA 3.0

Токио, 10 июля. Жители Японии выразили разочарование, узнав о развитии программы газификации на южнокурильских островах Итуруп и Кунашир.

В рамках проекта на островах Итуруп и Кунашир будут возведены терминал по приему и хранению сжиженного природного газа (СПГ). Газификацию планируется завершить к 2023 году, сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области.

Японцы негативно отреагировали на эти планы. Некоторые из них начали сокрушаться из-за неспособности Токио повлиять на ситуацию.

«Вот и потерпела наша политика в отношении России полный провал! Нужно прекращать всю эту возню с отношениями с ней!» — написал один из интернет-пользователей.

По его словам, еще со времен бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ было понятно, что Токио ничего не добьется.

«Никаких островов обратно мы сейчас не получим. Нужно изменить подходы к России», — отметил другой комментатор.

Он добавил, что экономическое сотрудничество с РФ нужно свести к минимуму, оставив только выгодные для Японии бизнес-проекты.

«Острова нам не вернутся. Подписывать мирный договор с Россией не нужно», — прокомментировал еще один польхователь Сети.

Ранее китайские эксперты предрекли Японии катастрофу в случае военного столкновения с Россией из-за Курил. Москве даже не придется использовать ядерное вооружение, чтобы заставить Токио отказаться от территориальных претензий, считают аналитики.

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россия япония спг южные курилы
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