Еврокомиссия отказала Литве в финансировании стены на границе с Белоруссией

Брюссель, 10 июля. Еврокомиссия обсуждает с Литвой строительство стены на границе с Белоруссией на фоне проблем с нелегальной миграцией, сообщила пресс-служба ЕК.

Как отметили в ЕК, ведомство не финансирует создание заграждений, но готово оказать Вильнюсу «дополнительную финансовую помощь для управления границами».

«Еврокомиссия оказывает поддержку процессу управления границами в Литве как в оперативном, так и в финансовом плане, и при необходимости готова оказывать дальнейшую помощь», — сообщил представитель пресс-службы.

Ранее власти Литвы заявили о старте строительства забора на границе с Белоруссией, который, по их мнению, будет сдерживать потоки мигрантов.

Как сообщил представитель по печати Службы охраны государственной границы при МВД Литвы Гедрюс Мишутис, в скором времени на границе появится проволока. Она будет протянута на 30-километровом участке литовско-белорусской границы у Друскининкайской заставы.