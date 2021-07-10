Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июля 11:26
11:24
Происшествия
Площадь природного пожара в Челябинской области возросла до 20 га
11:23
Весь мир
ФБР поможет Гаити с расследованием убийства президента Моиза
11:22
Происшествия
Спасатели продолжают работать на месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке
11:22
Евро 2020
В Лондоне ожидают появления летающих муравьев во время финала Евро-2020
11:21
Общество
Екатеринбургский зоопарк пополнился шестью новорожденными скунсами
11:19
Происшествия
Телефонные мошенники украли у петербургского пенсионера более 1 млн рублей
11:18
Экономика
Подсчитан «честный» курс рубля без валютных операций Минфина и ЦБ
11:17
Общество
В России заразились коронавирусом еще 25 082 человека
11:17
Политика
В ЦИК России опровергли сообщения о переносе выборов в Госдуму
11:14
Экономика
Эксперт Питецкий объяснил, как избежать просроченных ипотечных платежей
Все новости

Глава Роспотребнадзора заявила, что вакцина защищает человека от COVID-19 на 99,3%

  /   Обновлено: 10 июля 2021 10:03
622
Общество
Глава Роспотребнадзора заявила, что вакцина защищает человека от COVID-19 на 99,3%
pixabay.com  /  whitesession

Москва, 10 июля. Вакцина против новой коронавирусной инфекции способна защитить человека от этой болезни на 99,3%.

Остальные 0,7% входят в зону риска. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

«Она защитит вас на 99,3%. Вот остальные 0,7% — да, это зона риска», — подчеркнула глава ведомства.

Однако даже в случае повторного заражения вакцинированные пациенты не болеют тяжело. Инфекция у них протекает гораздо легче почти во всех случаях, добавила Попова.

Кроме того, человек, который привился от COVID-19, перестает быть распространителем инфекции за исключением некоторых случаев. Именно поэтому нельзя переоценить важность вакцинации.

Вернуться назад

попова вакцинация коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru