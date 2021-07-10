Глава Роспотребнадзора заявила, что вакцина защищает человека от COVID-19 на 99,3%

Москва, 10 июля. Вакцина против новой коронавирусной инфекции способна защитить человека от этой болезни на 99,3%.

Остальные 0,7% входят в зону риска. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

«Она защитит вас на 99,3%. Вот остальные 0,7% — да, это зона риска», — подчеркнула глава ведомства.

Однако даже в случае повторного заражения вакцинированные пациенты не болеют тяжело. Инфекция у них протекает гораздо легче почти во всех случаях, добавила Попова.

Кроме того, человек, который привился от COVID-19, перестает быть распространителем инфекции за исключением некоторых случаев. Именно поэтому нельзя переоценить важность вакцинации.