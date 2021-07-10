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Большие панды исключены из списка вымирающих видов животных в Китае
Общество
Большие панды исключены из списка вымирающих видов животных в Китае
pixabay.com

Пекин, 10 июля. Количество больших панд, обитающих в условиях дикой природы, увеличилось до 1,8 тысячи особей. Таким образом, они больше не относятся к вымирающим видам животных.

Правительство Китая приняло решение о снижении охранного статуса больших панд с «находящихся под угрозой уничтожения» до «уязвимого вида». Об этом сообщает издание China Daily со ссылкой на заявление представителя Министерства экологии и охраны окружающей среды КНР Цуй Шухуна.

«Популяция панд в дикой природе увеличилась примерно до 1,8 тыс. особей, что отражает улучшение условий их жизни и усилия Китая по сохранению их естественной среды обитания», — рассказал он.

Отмечается, что популяция этих животных выросла на 17% за период с 2004 по 2014 год. Большая часть панд обитает в лесах провинций Шэньси, Ганьсу и Сычуань.

Как сообщалось ранее, в зоопарке Токио родились два детеныша большой панды. Их пол пока остается неизвестным. Родителей детенышей привезли в зоопарк в начале 2011 года из Китая.

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животные охрана панда статус
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