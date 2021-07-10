Замглавы МЧС прибыл в Челябинскую область, где бушуют лесные пожары

Челябинск, 10 июля. Заместитель главы МЧС России Илья Денисов отправился на место, где был развернут оперативный штаб.

Он планирует уточнить обстановку по бушующим в регионе лесным пожарам, облететь территорию и проработать сосредоточение сил и средств. Отмечается, что также туда прибыл начальник ГУ МЧС по Челябинской области генерал Юрий Буренко.

Напомним, лесные пожары сегодня полыхают в трех районах Челябинской области, напомнили в пресс-службе МЧС России. Как сообщает ТАСС, по состоянию на утро 10 июля общая площадь возгорания достигла 14 тысяч гектаров. По решению главы региона Алексея Текслера был введен режим ЧС. Спасатели провели эвакуацию двух поселков, в одном из которых полностью выгорели 60 домовладений.