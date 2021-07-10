Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июля 11:26
11:24
Происшествия
Площадь природного пожара в Челябинской области возросла до 20 га
11:23
Весь мир
ФБР поможет Гаити с расследованием убийства президента Моиза
11:22
Происшествия
Спасатели продолжают работать на месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке
11:22
Евро 2020
В Лондоне ожидают появления летающих муравьев во время финала Евро-2020
11:21
Общество
Екатеринбургский зоопарк пополнился шестью новорожденными скунсами
11:19
Происшествия
Телефонные мошенники украли у петербургского пенсионера более 1 млн рублей
11:18
Экономика
Подсчитан «честный» курс рубля без валютных операций Минфина и ЦБ
11:17
Общество
В России заразились коронавирусом еще 25 082 человека
11:17
Политика
В ЦИК России опровергли сообщения о переносе выборов в Госдуму
11:14
Экономика
Эксперт Питецкий объяснил, как избежать просроченных ипотечных платежей
Все новости

Замглавы МЧС прибыл в Челябинскую область, где бушуют лесные пожары

  /   Обновлено: 10 июля 2021 10:04
1
Происшествия
Замглавы МЧС прибыл в Челябинскую область, где бушуют лесные пожары
36.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области

Челябинск, 10 июля. Заместитель главы МЧС России Илья Денисов отправился на место, где был развернут оперативный штаб.

Он планирует уточнить обстановку по бушующим в регионе лесным пожарам, облететь территорию и проработать сосредоточение сил и средств. Отмечается, что также туда прибыл начальник ГУ МЧС по Челябинской области генерал Юрий Буренко.

Напомним, лесные пожары сегодня полыхают в трех районах Челябинской области, напомнили в пресс-службе МЧС России. Как сообщает ТАСС, по состоянию на утро 10 июля общая площадь возгорания достигла 14 тысяч гектаров. По решению главы региона Алексея Текслера был введен режим ЧС. Спасатели провели эвакуацию двух поселков, в одном из которых полностью выгорели 60 домовладений.

Вернуться назад

денисов лесные пожары буренко
1 комментарий
Рейтинг@Mail.ru