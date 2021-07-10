Daily Telegraph: британских военных напугала российская подлодка в Средиземном море

Лондон, 10 июля. Российская подводная лодка следила за авианосной ударной группой ВМС Великобритании в Средиземном море. Об этом сообщает газета Daily Telegraph.

Инцидент произошел спустя четыре дня после вторжения эсминца Defender в территориальные воды РФ недалеко от Крыма, пишет издание. Журналисты считают, что речь идет о дизель-электрической субмарине Черноморского флота проекта «Варшавянка».

Британский флот, который, как пишут СМИ, изрядно запаниковал из-за российской АПЛ, задействовал два вертолета Merlin Mk2 для поисков российской подлодки. Один был поднят в воздух с главного авианосца, а второй взлетел с корабля Fort Victoria. Авиация сбросила в воду радиогидроакустические буйки, которые должны были найти субмарину, якобы следящую за авианосцем HMS Queen Elizabeth.

Британские обозреватели не знают, принимал ли в этих маневрах участие американский эсминец USS The Sullivans или нидерландский фрегат HNLMS Evertsen.

Минобороны Великобритании не подтвердило данные об этом инциденте. Однако в военном ведомстве отметили, что ВМС Британии принимают «решительные» меры для защиты ударной группы. В Министерстве обороны России данный случай никак не прокомментировали.

Ранее сообщалось, что британцы признали инцидент в Черном море с кораблем ВМС Великобритании попыткой Лондона спровоцировать Москву.