Российский врач предупредил о негативном влиянии жары на переболевших коронавирусом

Москва, 10 июля. Люди, которые переболели коронавирусной инфекцией, больше других подвержены негативному влиянию жары, предупредила врач Людмила Лапа.

Это связано с тем, что организму человека после болезни требуется время на восстановление. В частности, жара плохо сказывается на переболевшем, так как работа печени еще не восстановилась в полной мере.

Пациенты особенно жалуются на повышенную потливость, усталость и слабость, рассказала Лапа в беседе с ТАСС. Она посоветовала недавно переболевшим инфекцией не допускать обезвоживания, чаще отдыхать в тени и носить головной убор.

Устоявшаяся жара привела к росту спроса на панамы, мороженое и кондиционеры, сообщалось ранее. Объем продаж мороженого повысился на четверть.