Мясников назвал главную причину появления антипрививочников в России

Москва, 10 июля. Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, почему в России так много противников вакцинации.

По словам специалиста, в стране долгое время поощрялось отрицание прививок. При этом уровень санитарно-просветительской работы также не очень высок.

Мясников напомнил, что раньше антипрививочников звали на различные ток-шоу. На них снисходительно и «добродушно» обсуждали позиции таких людей.

«Мы это взращивали, а теперь мы имеем то, что имеем», — подчеркнул врач в эфире радио «Комсомольская Правда».

Чтобы изменить ситуацию, нужно с детства прививать желание вакцинироваться. В противном случае человек не захочет делать прививку во взрослом возрасте, резюмировал эксперт.

Александр Мясников ранее назвал причину появления новых мутаций COVID-19. Так, люди самостоятельно ставят вирус в положение естественного отбора.