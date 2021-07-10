Tesla повысила стоимость базовых Model S и Model X на 5 тысяч долларов

Фримонт, 10 июля. Американская компания Tesla повысила стоимость базовых версий электрокаров Model S и Model X на 5000 долларов. До этого рост цен на машины компании не касался этих моделей.

Производитель электрокаров установил новые цены на Model S и Model X после того, как начал выпуск новых вариантов этих моделей. Tesla непрерывно повышает стоимость своих электромобилей с начала 2021 года. В основном подорожание коснулось Model 3 и Model Y, так как эти версии получили обновление.

Tesla в июне 2021 года начала поставки новой Model S. Цена самой дорогой версии электрокара была повышена на 10 тысяч долларов, до 129,9 тысячи. Базовая версия этого седана была увеличена на 5 тысяч долларов. Сейчас стоимость машины составляет 84,9 тысячи долларов. Базовая Model X продается по 94,9 тысячи долларов. Поставки новой версии этой машины должны начаться в ближайшее время.

Помимо этого, Tesla планирует в конце 2021 года начать продажи Cybertruck. Ожидается, что сперва на рынке появится базовый однодвигательный вариант модели. Продажи более мощных вариантов начнутся уже в следующем году.