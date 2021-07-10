Американские ученые проследили связь между изменениями климата и человеческого тела

Вашингтон, 10 июля. Антропологи из Кембриджского и Тюбингенского университетов провели исследования того, что влияло на изменение тела у предков человека.

Специалистам удалось проанализировать изменения мозга и тела у Homo в промежутке нескольких миллионов лет. В ходе работы они определили главные причины изменений.

Исследователи установили, что очень важную роль в эволюции человека сыграл климат. Они рассказали, что три миллиона лет назад в Африке он был более засушливый, из-за чего древние люди были вынуждены переселяться в Евразию. Из-за этого их кожа и волосы посветлели, а также изменилась форма лица и носа.

На развитие человеческого вида влияла среда обитания. Ученые определили, что чем менее лесистой и более открытой она была, тем мозг у предков был больше.

Американские ученые ранее обнаружили в Италии древний ритуальный бассейн. Его соорудили между XVI и XIII веками до нашей эры.