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В США испугались заявлений Трампа о его возвращении к посту президента
Политика
В США испугались заявлений Трампа о его возвращении к посту президента
wikipedia.org

Вашингтон, 10 июля. Минюст США назвал опасными слова бывшего главы Белого дома Дональда Трампа о его восстановлении на должности главы государства.

Как передают источники телеканала CNN, в ведомстве считают, что Трампа нельзя восстановить в должности в следующем месяце, так как для этого нет юридических или конституционных механизмов. Кроме того, заявления Трампа назвали провокационными, а это может вызвать неадекватную реакцию сторонников республиканца.

Аналитики отмечают, что в 2024 году Трамп вполне может снова баллотироваться на президентские выборы.

Ранее Трамп предъявил Секретной службе счет за аренду номеров для охраны в своем гольф-клубе. Счет составил 10 тысяч долларов. Гольф-клуб находится в Бедминстере в штате Нью-Джерси.

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