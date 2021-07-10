Российский ученый назвал новый симптом индийского штамма коронавируса

Москва, 10 июля. Индийский штамм коронавируса может попасть в организм не только через дыхательные пути, но и через желудок человека. Это приводит к появлению иных симптомов.

Штамм коронавируса «Дельта» может вызывать у пациентов проблемы с пищеварением. Об этом в беседе с радио «Говорит Москва» рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По его словам, данный штамм коронавирусной инфекции способен попадать в организм человека разными путями.

«А вот как раз индийский штамм наглядно показал, что входным путем могут быть не только верхние дыхательные пути или слизистые, но и желудочно-кишечный тракт», — уточнил он.

Эффективным способом защиты от заражения коронавирусом является вакцинация. Она позволяет значительно снизить вероятность заболевания COVID-19 в тяжелой форме. Как сообщалось ранее, темпы вакцинации в России увеличились почти в два раза.