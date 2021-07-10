ФТС отметила рост экспортных доходов «Газпрома»

Москва, 10 июля. Доходы компании «Газпром» от экспорта голубого топлива увеличились на 57,7% в январе-мае 2021 года. Показатель находился на уровне 16,2 млрд долларов, согласно данным ФТС России.

Согласно представленным данным, экспортные поставки российской корпорации за указанный период выросли на 15,3% в физическом выражении относительно аналогичного периода прошлого года. Значение достигает 91,4 млрд кубометров, передает журнал «Нефтегазовая вертикаль».

Экспортная стоимость ресурса увеличилась на 7,7% в мае текущего года по сравнению с апрелем. В результате цена составляет 199,7 доллара за тысячу кубометров. Показатель значительно выше уровня доходности организации, который оценивается в 90–100 долларов за тысячу кубометров.

Корпорация «Газпром» непрерывно наращивала добычу и экспорт голубого топлива в течение первых шести месяцев текущего года в Турцию, Германию, Италию и другие страны.