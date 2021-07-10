Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июля 09:59
09:58
Общество
Коммунальные службы Петербурга усилят полив улиц в жару
09:56
Происшествия
Замглавы МЧС прибыл в Челябинскую область, где бушуют лесные пожары
09:54
Армия
Daily Telegraph: британских военных напугала российская подлодка в Средиземном море
09:53
Общество
Российский врач предупредил о негативном влиянии жары на переболевших коронавирусом
09:49
Общество
Мясников назвал главную причину появления антипрививочников в России
09:47
Общество
Власти Москвы рассказали об открытии станции «Смоленская» после реконструкции
09:47
Экономика
Tesla повысила стоимость базовых Model S и Model X на 5 тысяч долларов
09:45
Происшествия
Метеорологи поделились прогнозами по распространению огня в Челябинской области
09:44
Происшествия
Лесники пытаются защитить Карталинский район под Челябинском от огня
09:41
Общество
Власти Мордовии усиленно займутся обеспечением жильем детей-сирот
Все новости

ФТС отметила рост экспортных доходов «Газпрома»

  /   Обновлено: 10 июля 2021 09:38
Экономика
ФТС отметила рост экспортных доходов «Газпрома»
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Москва, 10 июля. Доходы компании «Газпром» от экспорта голубого топлива увеличились на 57,7% в январе-мае 2021 года. Показатель находился на уровне 16,2 млрд долларов, согласно данным ФТС России.

Согласно представленным данным, экспортные поставки российской корпорации за указанный период выросли на 15,3% в физическом выражении относительно аналогичного периода прошлого года. Значение достигает 91,4 млрд кубометров, передает журнал «Нефтегазовая вертикаль».

Экспортная стоимость ресурса увеличилась на 7,7% в мае текущего года по сравнению с апрелем. В результате цена составляет 199,7 доллара за тысячу кубометров. Показатель значительно выше уровня доходности организации, который оценивается в 90–100 долларов за тысячу кубометров.

Корпорация «Газпром» непрерывно наращивала добычу и экспорт голубого топлива в течение первых шести месяцев текущего года в Турцию, Германию, Италию и другие страны.

Вернуться назад

Газпром экспорт доходы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru