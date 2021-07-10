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Решетова призналась, что ее избивали бывшие возлюбленные

  /   Обновлено: 10 июля 2021 09:36
Шоу-бизнес
Решетова призналась, что ее избивали бывшие возлюбленные
Pr Scr instagram.com  /  @volkonskaya.reshetova

Москва, 10 июля. Российская модель Анастасия Решетова рассказала, что неоднократно становилась жертвой насилия со стороны своих избранников.

Знаменитость в течение долгого времени терпела нападки со стороны своих бывших возлюбленных. Модель заявила, что на нее неоднократно поднимали руку в отношениях, однако имен обидчиков называть не стала, пишут «Дни.ру».

«На меня налетят женщины за то, что я это позволила, но… Да, много раз поднимали руку, и было очень больно. Сейчас бы такое точно не допустила», — подчеркнула бывшая возлюбленная рэпера Тимати (Тимура Юнусова).

В настоящий момент весь фокус внимания Решетовой смещен не на поиск нового избранника, как кажется многим поклонникам, а на воспитание сына Ратмира. Знаменитость отмечает, что главная ее цель — это вырастить его порядочным и хорошим человеком, который никогда не поступит с девушками подобным образом.

Сама модель убеждена, что идеальный мужчина должен объединять в себе два качества — внутреннюю силу и уверенность. По словам звезды, благодаря этим достоинствам человек может преодолеть любые преграды.

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тимати насилие решетова
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