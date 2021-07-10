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Власти Мордовии усиленно займутся обеспечением жильем детей-сирот
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Власти Мордовии усиленно займутся обеспечением жильем детей-сирот
Общество
Власти Мордовии усиленно займутся обеспечением жильем детей-сирот
Федеральное агентство новостей  / 

Саранск, 10 июля. В Мордовии начнется усиленная работа по решению вопроса обеспечения жильем детей-сирот. Об этом заявил врио главы республики Артем Здунов на заседании регионального правительства.

Всего в регионе квартиры должны получить почти 1,5 тысячи человек. Судебные решения по 421 из них пока не исполнены. Причина в ограниченном финансировании этого направления регионом. Участники заседания обсудили способы решения проблемы.

Ранее ФАН писал о реализации федерального проекта «Эстафета газа». К программе по обеспечению жизненно важным ресурсом даже самых отдаленных населенных пунктов присоединилась Мордовия.

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