Власти Мордовии усиленно займутся обеспечением жильем детей-сирот

Саранск, 10 июля. В Мордовии начнется усиленная работа по решению вопроса обеспечения жильем детей-сирот. Об этом заявил врио главы республики Артем Здунов на заседании регионального правительства.

Всего в регионе квартиры должны получить почти 1,5 тысячи человек. Судебные решения по 421 из них пока не исполнены. Причина в ограниченном финансировании этого направления регионом. Участники заседания обсудили способы решения проблемы.

Ранее ФАН писал о реализации федерального проекта «Эстафета газа». К программе по обеспечению жизненно важным ресурсом даже самых отдаленных населенных пунктов присоединилась Мордовия.