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Лесные пожары в Челябинской области уничтожили более 70 домов

  /   Обновлено: 10 июля 2021 09:50
Происшествия
Лесные пожары в Челябинской области уничтожили более 70 домов
pxhere.com

Челябинск, 10 июля. Огонь стремительно бушует в трех районах Челябинской области. Всего пожар распространился на 14 тысяч гектаров.

В результате пожара сгорело 71 строение — это как жилые дома, так и дачи. Пострадавших нет, в пункте временного размещения оказались 179 человек, 128 из них дети. Для защиты населенных пунктов проведено наращивание группировки сил и средств, двумя эшелонами аэромобильных группировок уральского учебно-спасательного центра МЧС России — 170 человек и 28 единиц техники.

В связи со сложной пожароопасной обстановкой в области глава МЧС РФ Евгений Зиничев поручил нарастить группировку сил и средств для ликвидации лесных пожаров. Самолет БЕ-200 и вертолет Ми-8 вылетели в направлении Новокаолинового, Запасного и Джабыка.

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