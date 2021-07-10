Лесные пожары в Челябинской области уничтожили более 70 домов

Челябинск, 10 июля. Огонь стремительно бушует в трех районах Челябинской области. Всего пожар распространился на 14 тысяч гектаров.

В результате пожара сгорело 71 строение — это как жилые дома, так и дачи. Пострадавших нет, в пункте временного размещения оказались 179 человек, 128 из них дети. Для защиты населенных пунктов проведено наращивание группировки сил и средств, двумя эшелонами аэромобильных группировок уральского учебно-спасательного центра МЧС России — 170 человек и 28 единиц техники.

В связи со сложной пожароопасной обстановкой в области глава МЧС РФ Евгений Зиничев поручил нарастить группировку сил и средств для ликвидации лесных пожаров. Самолет БЕ-200 и вертолет Ми-8 вылетели в направлении Новокаолинового, Запасного и Джабыка.