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Археологи выяснили, что повлияло на вымирание древней цивилизации майя

  /   Обновлено: 10 июля 2021 09:30
Наука
Археологи выяснили, что повлияло на вымирание древней цивилизации майя
flickr.com

Оттава, 10 июля. Анализ остатков жизнедеятельности древних индейцев майя позволил археологам выяснить, каким образом изменение климата повлияло на их цивилизацию.

Так, канадские исследователи изучили на территории современной Гватемалы численность населения города Ицан. Как оказалось, к сокращению количества жителей привели как периоды засухи, так и слишком влажные климатические сезоны.

Такой вывод ученые сделали в ходе анализа станолов — органических молекул в фекалиях человека и животных, которые способны сохраняться в недрах земли тысячелетиями. По словам археологов, примерно в 800 году нашей эры произошел коллапс, из-за которого все майя покинули исследуемый район.

Международная группа археологов ранее представила доказательства торговли серебром в период бронзового века. Для этого ученые использовали изотопный анализ следов свинца в хаксилверах.

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исследования майя индейцы
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