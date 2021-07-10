Неожиданный отказ Британии оснащать водометами украинские катера удивил Киев

Киев, 10 июля. Британская компания Rolls-Royce отказалась от поставок на Украину комплектующих для десантных катеров «Кентавр», заявил экс-советник Петра Порошенко Юрий Бирюков.

По его словам, Киев был озадачен таким неожиданным решением. Ситуация напомнила ему закрученный детектив.

«Тут и Rolls-Royce, которые должны были поставить водометы на корабли. Вот только они за пять дней до поставки отказались это делать, сославшись на отсутствие разрешения на поставку товаров двойного назначения», — посетовал Бирюков.

При этом он обратил внимание на то, что компания без проблем поставляет водометы в РФ. Ими оснащают российские патрульные катера «Раптор».

Ранее сообщалось, что ВМС Украины вооружат британскими боевыми кораблями конца прошлого века. Власти приобретут британские тральщики типа Sandown. Эти 53-метровые боевые корабли вооружены 30-миллиметровой пушкой и несколькими пулеметами. Максимальная скорость передвижения составляет 13 узлов.