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Неожиданный отказ Британии оснащать водометами украинские катера удивил Киев

  /   Обновлено: 10 июля 2021 09:42
Армия
Неожиданный отказ Британии оснащать водометами украинские катера удивил Киев
navy.mil.gov.ua  /  Військово - Морські Сили Збройних Сил України

Киев, 10 июля. Британская компания Rolls-Royce отказалась от поставок на Украину комплектующих для десантных катеров «Кентавр», заявил экс-советник Петра Порошенко Юрий Бирюков.

По его словам, Киев был озадачен таким неожиданным решением. Ситуация напомнила ему закрученный детектив.

«Тут и Rolls-Royce, которые должны были поставить водометы на корабли. Вот только они за пять дней до поставки отказались это делать, сославшись на отсутствие разрешения на поставку товаров двойного назначения», — посетовал Бирюков.

При этом он обратил внимание на то, что компания без проблем поставляет водометы в РФ. Ими оснащают российские патрульные катера «Раптор».

Ранее сообщалось, что ВМС Украины вооружат британскими боевыми кораблями конца прошлого века. Власти приобретут британские тральщики типа Sandown. Эти 53-метровые боевые корабли вооружены 30-миллиметровой пушкой и несколькими пулеметами. Максимальная скорость передвижения составляет 13 узлов.

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украина британия бирюков
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