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Французский Peugeot представил новый спортивный гиперкар

  /   Обновлено: 10 июля 2021 09:25
Экономика
Французский Peugeot представил новый спортивный гиперкар
Prt Scr youtube.com  /  Peugeot

Париж, 10 июля. Прототип гибридного автомобиля 9X8 для гонок FIA WEC разработали в Peugeot.

Автомобильный концерн Peugeot создал модель, которая должна принять участие в гоночных заездах класса Le Mans Hypercar в 2022 году. Об этом пишет «Тарантас Ньюс».

Машина получила название 9X8. Двигатель экземпляра называется Peugeot Hydrid4 500kW и включает мотор на 2,6 литра мощностью 680 л.с., а также силовой агрегат-генератор на 272 л.с. и специальный вольтовый аккумулятор. Автопроизводитель обещает 680 л.с. при максимальных показателях машины.

Отмечается, что во время заезда двигатель внутреннего сгорания и электромотор смогут функционировать одновременно. Еще одной особенностью автомобиля является то, что создатели отказались от антикрыла, обеспечив улучшенную аэродинамику 9X8 другими средствами.

Компания презентовала ранее универсал 308 SW, который в 2022 году должен попасть на европейский автомобильный рынок.

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peugeot гибрид гиперкар 9X8
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