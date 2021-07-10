Далай-лама призвал осознать общую ответственность за преодоление пандемии

Дхарамсала, 10 июля. Буддийский духовный лидер Далай-лама XIV призвал человечество осознать ответственность за преодоление пандемии и объединиться в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Все страны мира должны осознать, что семь миллиардов людей на планете связаны и несут общую ответственность за преодоление распространения коронавируса. Пандемия является общемировой проблемой, подчеркнул духовный лидер Тибета.

«Думать «мое государство», «мой народ», «моя группа», — это устаревшее, узколобое мышление. Нужно думать обо всем человечестве», — объяснил Далай-лама XIV в ходе онлайн-встречи в индийскими медиками.

Будущее жителей северного полушария напрямую зависит от людей с южного полушария и наоборот. Окружающие являются «сестрами и братьями» друг другу, добавил буддийский духовный лидер.

Далай-лама XIV ранее раскрыл секрет своего долголетия. Человек, который заботится о своем здоровье, должен ежедневно погружаться в глубокий сон на девять часов.