Педиатр Одинаева перечислила продукты, которые опасны для детей

Москва, 10 июля. Детям необходимо полноценное и здоровое питание. Однако не каждый родитель знает, как правильно кормить ребенка.

Ребенку не стоит питаться фастфудом, заявила директор НИИ детства Минздрава Подмосковья Нисо Одинаева. Она сообщила, что проблемы со здоровьем могут возникнуть у ребенка, если он будет есть самые распространенные вредные продукты — чипсы, фастфуд и газировку.

Также для детей вредны колбасы, сосиски, куры-гриль и прочие копчености, рассказала специалист. Она считает, что детям до четырех лет категорически нельзя употреблять подобные мясные блюда, так как в них в большом количестве содержаться красители и консерванты.

Врач Юлия Доманова ранее рассказала, как сохранить режим сна ребенка в жару. Она посоветовала не перегружать его активными играми.