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Стоимость акций Apple обновила исторический максимум

  /   Обновлено: 10 июля 2021 09:22
Экономика
Стоимость акций Apple обновила исторический максимум
pixabay.com

Нью-Йорк, 10 июля. Акции компании Apple установили новый рекорд стоимости, достигнув отметки в 145,32 доллара за бумагу, свидетельствуют данные TradingView.

Агентство Bloomberg ранее писало, что рост котировок Apple связан с положительными прогнозами по спросу на iPhone. Опрошенные изданием аналитики отметили, что ралли акций компании продлится в течение следующего полугода.

В прошлый раз акции Apple установили рекорд 25 января 2021 года. Тогда стоимость ценных бумаг достигла 145,09 доллара. В настоящий момент капитализация компании составляет 2,4 трлн долларов.

В июне Apple остановила выпуск 5,4-дюймового смартфона iPhone 12 mini из-за низких продаж. Компания собирается распродать оставшиеся на складах устройства, после чего производство модели прекратится.

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