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Россиянам рассказали, как облегчить влияние жары на организм
Общество
Россиянам рассказали, как облегчить влияние жары на организм
Агентство городских новостей Москва

Москва, 10 июля. Жаркая погода может отрицательно влиять на состояние здоровья человека, поэтому следует соблюдать рекомендации медицинских специалистов.

Людям, страдающим от заболеваний сердечно-сосудистой системы, необходимо соблюдать меры предосторожности в жаркую погоду. Об этом в беседе с телеканалом «Звезда» заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. Он поделился рекомендациями по действиям в жару.

По словам врача, при таких подобных условиях многие заболевания могут протекать более тяжело. Чтобы компенсировать ее негативное влияние, необходимо больше времени проводить в тени. Кроме того, рекомендуется избегать посещения мест массового скопления людей и употреблять как можно больше жидкости. Тяжельников советует отдавать предпочтение обычной питьевой воде.

Аномально жаркая погода будет наблюдаться в Москве до конца следующей недели. Как утверждают синоптики, воздух в российской столице прогреется до +33 градусов.

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здоровье врач жара рекомендации
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