Премьера фильма «Дело» Германа-младшего состоялась в Каннах

Канны, 10 июля. Известный российский режиссер Алексей Герман — младший представил свой новый фильм на 74-м Каннском кинофестивале. Новая лента получила название «Дело».
Кинокартина вошла в программу «Особый взгляд». Вместе с Германом на сцену вышли генеральный продюсер ленты Артем Васильев, художник-постановщик Елена Окопная и продюсеры Юрий Степанов и Илья Цофин. Режиссер отметил важность презентации работы именно на фестивале.
«Мы рады, что показ «Дела» состоялся на Каннском фестивале. Для нас это, конечно, важное событие в жизни фильма. Мы сняли его в очень короткие сроки, вложили массу сил и энергии, поэтому для нас ценно, что мы смогли показать впервые наш фильм публике на такой площадке», — отметил Герман-младший.
Съемки «Дела» состоялись в Ленинградской области и проходили 25 дней. На престижном кинофестивале жюри отметили и короткометражную работу российского режиссера Клима Тукаева «Почтальон». Лента завоевала главный приз в конкурсе молодых талантов.