Премьера фильма «Дело» Германа-младшего состоялась в Каннах

Кинокартина вошла в программу «Особый взгляд». Вместе с Германом на сцену вышли генеральный продюсер ленты Артем Васильев, художник-постановщик Елена Окопная и продюсеры Юрий Степанов и Илья Цофин. Режиссер отметил важность презентации работы именно на фестивале.

«Мы рады, что показ «Дела» состоялся на Каннском фестивале. Для нас это, конечно, важное событие в жизни фильма. Мы сняли его в очень короткие сроки, вложили массу сил и энергии, поэтому для нас ценно, что мы смогли показать впервые наш фильм публике на такой площадке», — отметил Герман-младший.