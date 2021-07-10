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Премьера фильма «Дело» Германа-младшего состоялась в Каннах

  /   Обновлено: 10 июля 2021 09:21
Общество
Премьера фильма «Дело» Германа-младшего состоялась в Каннах
Невские Новости  /  Надежда Дроздова

Канны, 10 июля. Известный российский режиссер Алексей Герман — младший представил свой новый фильм на 74-м Каннском кинофестивале. Новая лента получила название «Дело».

Кинокартина вошла в программу «Особый взгляд». Вместе с Германом на сцену вышли генеральный продюсер ленты Артем Васильев, художник-постановщик Елена Окопная и продюсеры Юрий Степанов и Илья Цофин. Режиссер отметил важность презентации работы именно на фестивале.

«Мы рады, что показ «Дела» состоялся на Каннском фестивале. Для нас это, конечно, важное событие в жизни фильма. Мы сняли его в очень короткие сроки, вложили массу сил и энергии, поэтому для нас ценно, что мы смогли показать впервые наш фильм публике на такой площадке», — отметил Герман-младший.

Съемки «Дела» состоялись в Ленинградской области и проходили 25 дней. На престижном кинофестивале жюри отметили и короткометражную работу российского режиссера Клима Тукаева «Почтальон». Лента завоевала главный приз в конкурсе молодых талантов.

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