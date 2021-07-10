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В Бразилии 15-летняя девочка умерла после пирсинга в домашних условиях

  /   Обновлено: 10 июля 2021 09:18
Происшествия
В Бразилии 15-летняя девочка умерла после пирсинга в домашних условиях
pixabay.com

Бразилиа, 10 июля. Молодая жительница бразильского штата Минас-Жерайс в домашних условиях сделала себе пирсинг и скончалась от инфекции.

Речь идет о 15-летней Изабелле Эдуарде де Соуз, у которой остановилось сердце после попавшей в организм инфекции, сообщает Daily Star. Ее родители настаивали против пирсинга, однако упрямый подросток не послушал их и попросил своему другу помочь с давней мечтой.

Через три дня у Изабеллы появились первые странные симптомы, а в месте прокола появилась припухлость. Школьницу экстренно госпитализировали. В итоге пациентка пережила несколько остановок сердца. Затем ее перевели в другую больницу, где она умерла через неделю.

Врачи заявили, что в случае выздоровления девушка полностью бы лишилась зрения. Медики напомнили об опасности выполнения проколов частей тела в домашних условиях, где нет гарантий сохранения стерильности используемых материалов.

Ранее сообщалось о смерти маленькой жительницы украинской Винницы с редким заболеванием.

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бразилия подросток пирсинг
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