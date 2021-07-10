Землетрясение в Таджикистане не нанесло ущерб российским военным объектам

Екатеринбург, 10 июля. Землетрясение в Таджикистане произошло 10 июля. Объекты ВС РФ в регионе не пострадали вследствие подземных толчков, заявили в Центральном военном округе.

Землетрясение магнитудой 5,9 не повлияло на боевую готовность российских военных объектов в Таджикистане, дежурные силы несут службу согласно штатному режиму.

Повреждения или разрушения на 201-й военной базе ВС РФ также отсутствуют, поэтому личный состав продолжает осуществлять задачи по предназначению, добавили в ЦВО.

Ранее сообщалось, что российские военные, дислоцированные в Таджикистане готовы прийти на помощь местным вооруженным силам. ВС РФ помогут таджикским военнослужащим урегулировать обострение на границе с Афганистаном, если оно произойдет.