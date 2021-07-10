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Землетрясение в Таджикистане не нанесло ущерб российским военным объектам

  /   Обновлено: 10 июля 2021 09:33
Армия
Землетрясение в Таджикистане не нанесло ущерб российским военным объектам
facebook.com  /  Минобороны России

Екатеринбург, 10 июля. Землетрясение в Таджикистане произошло 10 июля. Объекты ВС РФ в регионе не пострадали вследствие подземных толчков, заявили в Центральном военном округе.

Землетрясение магнитудой 5,9 не повлияло на боевую готовность российских военных объектов в Таджикистане, дежурные силы несут службу согласно штатному режиму.

Повреждения или разрушения на 201-й военной базе ВС РФ также отсутствуют, поэтому личный состав продолжает осуществлять задачи по предназначению, добавили в ЦВО.

Ранее сообщалось, что российские военные, дислоцированные в Таджикистане готовы прийти на помощь местным вооруженным силам. ВС РФ помогут таджикским военнослужащим урегулировать обострение на границе с Афганистаном, если оно произойдет.

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