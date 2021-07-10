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Агент Лунева рассказал о мечте вратаря играть в зарубежном чемпионате
Спорт
Агент Лунева рассказал о мечте вратаря играть в зарубежном чемпионате
fc-zenit.ru  /  официальный сайт фк «Зенит».

Санкт-Петербург, 10 июля. Зимой состоялся разговор голкипера Андрея Лунева с руководством «Зенита», в ходе которого вратарь сообщил, что возьмет паузу до конца сезона.

Денис Сарсания, агент перешедшего в немецкий «Байер» голкипера Андрея Лунева рассказал, почему футболист не захотел продлевать соглашение с петербургским «Зенитом». По словам представителя игрока, Лунев хотел проявить себя весной, взять кубок чемпиона страны, а также поехать на Евро-2020.

«В «Зените» ему было комфортно, желание остаться имелось, но и о зарубежном чемпионате он тоже мечтал», — отметил Сарсания, указав, что обсуждать сумму трансфера ему не хотелось бы.

Как уточнил агент, денежные средства Лунева волновали в последнюю очередь.

Напомним, 29-летний Лунев перешел в немецкий клуб «Байер» на правах свободного агента, сине-бело-голубые и голкипер не договорились об условиях продления контракта.

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Зенит лунев трансферы байер
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