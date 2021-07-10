Эксперт Марунич предрек падение цен на газ

Москва, 10 июля. Цены на газ резко обвалились до отметки ниже 400 долларов за 1 тыс. «кубов». Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич объяснил причину.

Стоимость на голубое топливо и без того высокая, отметил эксперт. Не так давно она подскочила до «космических значений» — 465 долларов. Данный показатель является пиковым и совершенно не характерным для текущей обстановки в мире, поэтому в ближайшее время следует ожидать корректировки цен, отметил специалист в беседе с изданием «Украина.ру».

Отвечая на вопрос журналистов о связи рынка нефти и газа, Марунич заявил, что до глобальных потрясений прямая корреляция была очень хорошей, однако сейчас такой тенденции не наблюдается, поскольку львиная доля газовых контрактов «отвязалась» от нефти.

Спотовые цены на газ в Европе резко обвалились за день на 11% вслед за коррекцией на нефтяном рынке. Стоимость топлива на нидерландском хабе TTF сократилась до 414 долларов за тысячу кубометров.