Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июля 09:57
09:56
Происшествия
Замглавы МЧС прибыл в Челябинскую область, где бушуют лесные пожары
09:54
Армия
Daily Telegraph: британских военных напугала российская подлодка в Средиземном море
09:53
Общество
Российский врач предупредил о негативном влиянии жары на переболевших коронавирусом
09:49
Общество
Мясников назвал главную причину появления антипрививочников в России
09:47
Общество
Власти Москвы рассказали об открытии станции «Смоленская» после реконструкции
09:47
Экономика
Tesla повысила стоимость базовых Model S и Model X на 5 тысяч долларов
09:45
Происшествия
Метеорологи поделились прогнозами по распространению огня в Челябинской области
09:44
Происшествия
Лесники пытаются защитить Карталинский район под Челябинском от огня
09:41
Общество
Власти Мордовии усиленно займутся обеспечением жильем детей-сирот
09:41
Общество
Профессор из Азербайджана создал вакцину от коронавируса из табака
Все новости

Генетики обнаружили 13 участков ДНК, которые влияют на уязвимость человека к COVID-19
Общество
Генетики обнаружили 13 участков ДНК, которые влияют на уязвимость человека к COVID-19
pixabay.com

Москва, 10 июля. Международный коллектив генетиков выявил еще 13 участков ДНК, которые влияют на вероятность заболеть коронавирусом и перенести инфекцию в тяжелой форме.

Исследователи изучили геномы почти 50 тыс. людей с COVID-19. Как оказалось, SARS-CoV-2 гораздо чаще поражает носителей разновидности гена ABO, связанного со второй группой крови.

Также новой инфекции наиболее подвержены люди с мутацией в гене APOE, связанной с болезнью Альцгеймера. Среди мутаций в генах оказались многие уже известные специалистам факторы риска. Например, вариации в генах ABO, SLC6A20, TYK2 и DPP9, которые сильно влияют на вероятность появления и характер течения коронавируса.

Биологи и вирусологи более чем из 20 стран мира ранее заявили, что коронавирус имеет естественное происхождение. Утверждение об искусственном создании опровергает мутация вируса.

Вернуться назад

днк гены пандемия коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru