Генетики обнаружили 13 участков ДНК, которые влияют на уязвимость человека к COVID-19

Москва, 10 июля. Международный коллектив генетиков выявил еще 13 участков ДНК, которые влияют на вероятность заболеть коронавирусом и перенести инфекцию в тяжелой форме.

Исследователи изучили геномы почти 50 тыс. людей с COVID-19. Как оказалось, SARS-CoV-2 гораздо чаще поражает носителей разновидности гена ABO, связанного со второй группой крови.

Также новой инфекции наиболее подвержены люди с мутацией в гене APOE, связанной с болезнью Альцгеймера. Среди мутаций в генах оказались многие уже известные специалистам факторы риска. Например, вариации в генах ABO, SLC6A20, TYK2 и DPP9, которые сильно влияют на вероятность появления и характер течения коронавируса.

Биологи и вирусологи более чем из 20 стран мира ранее заявили, что коронавирус имеет естественное происхождение. Утверждение об искусственном создании опровергает мутация вируса.