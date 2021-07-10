Глава казахстанского медцентра попался на продаже фиктивных ПЦР-справок

Нур-Султан, 10 июля. Сотрудники правоохранительных органов задержали директора медицинского центра в Нур-Султане, который подделывал ПЦР-справки.

По имеющимся данным, такая услуга стоила 6 тысяч тенге. Сейчас полицейские устанавливают точное количество человек, которым были проданы поддельные справки с отрицательным результатом ПЦР-теста.

Ранее стало известно, что российские туристы могут посетить курорты Краснодарского края с отрицательным ПЦР-тестом. Однако гости региона обязаны привиться от COVID-19 в течение трех дней с момента приезда.