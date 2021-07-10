Блокировка счета ― крайняя мера, которую банковское учреждение может применить в отношении клиента. Однако такие ситуации случаются, и в результате человек теряет доступ к собственным средствам.

Почему это происходит? Можно ли оспорить решение финансовой организации? И самое главное: как быстро разблокировать счет в банке и вывести деньги? На эти вопросы журналисту ФАН ответила эксперт по бухгалтерскому и налоговому учету Екатерина Руцкая.

Кадр из личного архива Екатерины Руцкой /

Причины блокировки

Банковский сектор ― высоко конкурентная среда. Организации борются за каждого клиента, вкладывают деньги в рекламу, проводят акции с целью увеличения количества потребителей своих услуг. Но это не значит, что пользователи могут вести себя в финансовой сфере, как им угодно. Банки обязаны соблюдать правила, установленные государством, и предъявляют эти же требования своим клиентам.

Если те нарушают правила, а транзакции выглядят подозрительными, банк может выступить инициатором блокировки счетов. Правом «заморозить» движение средств обладают также:

налоговая служба;

служба судебных приставов;

таможня.

Эти организации могут направить в банковское учреждение требование наложить запрет на движение средств по счету клиента, и сотрудники банка обязаны это требование выполнить.

«Блокировка счета предполагает запрет на совершение расходных операций, ― комментирует эксперт по бухгалтерскому и налоговому учету Екатерина Руцкая. ― При этом поступать на счет деньги могут, но вот распоряжаться ими клиенту запрещено. Ограничения могут касаться всей суммы целиком или только ее части».

Федеральное агентство новостей /

Блокирует банк

Для банковского учреждения важно, чтобы финансовые операции, проводимые его структурой, были чистыми и прозрачными. По закону банки обязаны предупреждать попытки нелегального отмывания средств и должны противостоять финансированию террористических операций. Поэтому любые подозрительные движения средств могут быть приостановлены.

Но блокировать счет из-за перевода за рубеж 10 тысяч рублей не будут. В поле зрения сотрудников финучреждений оказываются операции на более крупные суммы ― от 600 тысяч рублей.

«Это может быть снятие денег со счета, ― продолжает Екатерина Руцкая, ― или зачисление от компании, физлица. Если по запросу банка клиент не сможет предоставить документы, подтверждающие законность платежа, например договоры или акты, это может стать основанием для блокировки счета».

Незаконным может показаться банковским работникам и частое снятие денег со счета. В этом случае его могут заблокировать по подозрению в обналичивании средств. То же произойдет, если пользователь регулярно получает крупные суммы и снимает их целиком в тот же день. Такие действия клиента обязательно вызовут вопросы у сотрудников банка. И если пользователь не сможет на них ответить и предоставить подтверждение законности своих действий, его средства заблокируют.

Блокирует налоговая

У налоговиков есть свои причины запретить гражданину распоряжаться деньгами. Это происходит, если человек задерживает или не платит налоги, не оплачивает штрафы и пени, назначаемые ФНС.

Наказать так могут и за несвоевременную сдачу налоговой отчетности или привычку «забывать» сдавать отчеты. Причем это касается не только предпринимателей, но и физлиц, которые получают доход от вполне законных видов деятельности, например сдачи квартиры в аренду или репетиторства.

Для заморозки счета налоговики готовят соответствующее уведомление и отправляют его в банк. Финансовое учреждение выполняет требование: ограничение накладывают быстро, в течение двух дней. Клиента при этом уведомлять банк не обязан: по закону это должны сделать сотрудники налоговой службы письмом или уведомлением в личный кабинет на сайте ФНС.

Наложить запрет могут на использование средств целиком или только их части ― в сумме налоговой задолженности. Пользователь теряет право снимать средства и проводить любые безналичные платежи, кроме уплаты налогов и взносов в бюджет. Эти перечисления с заблокированного счета делать можно.

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Заблокировали счет ― как разблокировать

В первую очередь нужно выяснить, по какой причине наложено ограничение. Для этого необходимо позвонить в банк и поговорить с менеджером или посетить ближайшее отделение, а потом действовать по ситуации.

Как разблокировать счет карты после блокировки банком

Если причиной ограничения послужила сомнительность операций, важно убедить банковское учреждение в том, что вы не занимаетесь незаконной деятельностью. Будьте готовы к диалогу и предоставьте всю информацию, которую у вас запрашивают. От вашей открытости во многом зависит, через сколько разблокируют счет.

Подготовьте пояснение, предоставьте бумаги, доказывающие законность транзакций. Постарайтесь уложиться в срок, установленный финучреждением. Предоставленные сведения внимательно изучат и проанализируют, и если найдут их достаточными, ограничение снимут быстро. А вот если попытаться уклониться от объяснений, последствия могут оказаться еще более негативными.

«Блокировка счета ― это болезненный удар, ― уточняет эксперт по бухгалтерскому и налоговому учету Екатерина Руцкая. ― Вы не только потеряете доступ к своим деньгам, но также не сможете воспользоваться услугами других банковских организаций. Информацию о блокировке счета направляют в Росфинмониторинг, который формирует единую базу подозрительных клиентов. Пребывание в этой базе ― «черная метка» для пользователя. Банки отказывают в обслуживании клиентам, попавшим в черный список».

pixabay.com / FirmBee

Налоговая заблокировала расчетный счет — как разблокировать

Если блокировка произошла по инициативе налоговой службы, нужно устранить нарушение, выявленное налоговиками. Обратитесь в ФНС и узнайте суть претензии, после чего проведите «работу над ошибками»: сдайте отчет, заплатите штраф или внесите недостающую сумму налогового платежа.

При этом пользоваться средствами на счету можно: банк допускает проведение операций, направленных на погашение задолженностей перед бюджетом.

Разблокировка счета произойдет не сразу. Пользователь обязан направить в ФНС документы, подтверждающие устранение нарушения. На их рассмотрение налоговикам отводится десять дней, но обычно решение принимают быстрее. После рассмотрения документов ФНС направит в финучреждение уведомление о возобновлении операций по счету. В банке его исполняют немедленно ― сразу после получения.